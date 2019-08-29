رسميا.. فان دايك يطيح برونالدو وميسي ويحصد جائزة أفضل لاعب في أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

أقام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" حفلا في إمارة موناكو، على هامش إجراء قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، لاختيار جوائز الأفضل في أوروبا للموسم الماضي 2018 - 2019.

واختار الاتحاد الأوروبي النجم الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، أفضل لاعب في أوروبا أفضل لاعب في أوروبا، بعدما تفوق على الثنائي البرتغالي كرستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني.

وتم اختيار أفضل لاعب في أوروبا بعد استطلاع أجراه اليويفا بناءً على أصوات المدربين والصحفيين، وذلك وفقا لمشاركاتهم مع النادي والمنتخب.

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ومنح الاتحاد الأوروبي، أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول جائزة أفضل حارس في أوروبا.

كما اختار اليويفا المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول أفضل مدافع في أوروبا، فيما حصل فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة الحالي وأياكس السابق على جائزة أفضل لاعب وسط.

كما نال البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة على جائزة أفضل مهاجم في أوروبا.