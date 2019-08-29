قرعة دوري الأبطال.. مكررة لليفربول ونارية لبرشلونة وسهلة للسيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أقيمت قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019 - 2020، في إمارة موناكو، اليوم الخميس.

وجاءت القرعة في المتناول لليفربول، بينهم مواجهة مكررة حيث سبق وأن وقع نابولي الإيطالي في نفس مجموعة الريدز الموسم الماضي، فيما جاءت مجموعة برشلونة الأصعب والتي ضمت دورتموند وإنتر ميلان وسلافيا براج.

ووقع مانشستر سيتي في مجموعة سهلة والتي ضمت شاختار ودينامو وأتالانتا.

وجاءت القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: باريس سان جيرمان - ريال مدريد - كلوب بروج -جالطا سراي

المجموعة الثانية: بايرن ميونيخ - توتنهام - أوليمبياكوس - ريد ستار

المجموعة الثالثة: مانشستر سيتي -شاختار دونستيك - دينامو زغرب - أتالانتا

المجموعة الرابعة: يوفنتوس- أتليتكو مدريد -باير ليفركوزن - لوكوموتيف موسكو

المجموعة الخامس: ليفربول - نابولي - ساليزبورج النمساوي - جينك

المجموعة السادسة: برشلونة -دورتموند - إنتر ميلان - سلافيا براج

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المجموعة السابعة: زينيت- بنفيكا- أوليمبيك ليون - لايبزيج

المجموعة الثامنة: تشيلسي - أياكس - فالنسيا - ليل

وتم وضع مجموعة من المعايير التي تخصم إجراء القرعة، أهمها عدم مواجهة الأندية من نفس الدولة لبعضهما البعض في دور المجموعات، كما أنه سيتم تقسيم أندية الدولة الواحدة بين المجموعات بحيث تقام مبارياتهم على يومين دون تعارض.

نظام تصنيف أندية دوري أبطال أوروبا:

يضم الوعاء الأول بطلي النسخة الماضية من دوري الأبطال، والدوري الأوروبي، إضافة إلى أبطال الدوريات الست الأعلى تصنيفًا في أوروبا

ويتواجد في الأوعية، 2، 3 و4 الأندية المتبقية وفقًا لتصنيف الاتحاد الأوروبي للأندية التابعة له.

وتم تقسيم الأوعية كما يلي:

الوعاء الأول: ليفربول (انجلترا)، تشيلسي (انجلترا)، برشلونة (إسبانيا)، مانشستر سيتي (انجلترا)، يوفنتوس (إيطاليا)، بايرن ميونيخ (ألمانيا)، باريس سان جيرمان (فرنسا)، زينيت سان بطرسبرج (روسيا).

الوعاء الثاني: ريال مدريد (إسبانيا)، أتليتكو مدريد (إسبانيا)، بوروسيا دورتموند (ألمانيا)، نابولي (إيطاليا)، شاختار دونيستك (أوكرانيا)، توتنهام (انجلترا)، أياكس أمستردام (هولندا)، بنفيكا (البرتغال).

الوعاء الثالث: ليون (فرنسا)، باير ليفركوزن (ألمانيا)، ريد بول سالزبورج (النمسا)، أولمبياكوس (اليونان)، كلوب بروج (بلجيكا)، فالنسيا (إسبانيا)، إنتر ميلان (إيطاليا)، دينامو زاغرب (كرواتيا).

الوعاء الرابع: لوكوموتيف موسكو (روسيا)، جنك (بلجيكا)، جالاتاسراي (تركيا)، ليبزج (ألمانيا)، ريد ستار بلجراد (صربيا)، أتالانتا (إيطاليا)، ليل (فرنسا).