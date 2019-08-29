رسميًا .. نجم الجزائر ينضم للأهلي السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:
أعلن النادي الأهلي السعودي عن التعاقد مع الدولي الجزائري يوسف بلايلي قادمًا من الترجي التونسي.
ونشر النادي الأهلي عبر حسابه على تويتر أن اللاعب الجزائري وقع عقدًا يربطه بالأهلي حتى عام 2022.
وكان بلايلي قد لعب دورًا كبيرًا في فوز الجزائر بكأس الأمم الإفريقية 2019 والتي جرت في مصر على حساب السنغال.
كما قاد الترجي للفوز بدوري أبطال إفريقيا في أخر نسختين على حساب الأهلي والوداد المغربي.
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