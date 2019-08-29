مصادر: المقابل المادي و"القضية" سبب تعثر مفاوضات الأهلي مع زوران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

تعثرت مفاوضات النادي الأهلي مع المدرب الكرواتي زوران ماميتش لتدريب الفريق بشكل سريع لعدة أسباب أبرزها المقابل المادي الكبير الذي يحصل عليه المدرب.

وبدأت إدارة النادي الأهلي رحلة البحث عن مدرب جديد لخلافة الأوروجوياني مارتن لاسارتي والذي رحل خلال الأيام الماضية بعد الخسارة من بيراميدز في الدور الـ16.

وكان من بين الأسماء التي يرغب الأهلي في التعاقد معها هو المدرب الكرواتي زوران ماميتش، المدير الرياضي الحالي لنادي دينامو زغرب الكرواتي، لكن رفض المدرب السريع للعرض جعل إدارة الأهلي تنصرف للبحث عن مدرب جديد يقود القافلة الحمراء في قادم الاستحقاقات.

الخليج 365 تواصل مع عدد من المقربين من المدرب - الذي رفض الحديث لنا عن عرض النادي الأهلي - لمعرفة الأسباب التي جعلته يرفض فكرة تدريب الأهلي.

Advertisements

وذكرت الصحف الكرواتية أن النادي الأهلي قدم عرضًا للمدرب بقيمة 1.5 مليون يورو في الموسم الواحد بالإضافة إلى مميزات أخرى.

وقال مصدر مقرب من المدرب أن زوران كان يتقاضى ما يقرب من 7 مليون يورو مع الهلال السعودي والذي انضم إليه قبل نهاية الموسم الماضي، كما أنه كان يحصل على ما يقرب من 5 مليون يورو وقت أن كان مدربًا للعين الإماراتي.

دافورين أوليفاري، الصحفي الكرواتي في صحيفة سبورتسكي قال لـ"الخليج 365" : "مفاوضات النادي الأهلي مع زوران كانت أشبه بالمهمة المستحيلة."

وأضاف: "المدرب أخبرني أنه لن يرحل ويريد أن يستمر مع دينامو زغرب، المدرب لديه قضية في المحاكم الكرواتية لكن أظن أن هذا ليس السبب الوحيد لرفض عرض الأهلي."

ميرساد كيريتش، صديق زوران ووكيل أعماله وقت أن كان لاعبًا قال لـ"الخليج 365" : "دينامو زغرب يشارك في دوري الأبطال وأظن أن زوران لن يرغب في المغادرة، كما أنني أرى أن قضيته ربما تجعله مجبرًا على عدم المغادرة."