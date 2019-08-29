تألق هذا الثلاثي في مران الأهلي قبل استئناف المشوار الإفريقي

أجرى محمد يوسف المدير الفني المرقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقسيمة قوية على هامش المران الجماعي اليوم الخميس، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وشهدت التقسيمة التي أجرها يوسف تألق عدد من اللاعبين وفي مقدمتهم علي معلول ومحمد مجدي قفشة وحمدي فتحي.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني يوم ١٤ سبتمبر المقبل في ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.