مؤمن زكريا يظهر في الأهلي من جديد

اكتفي مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بخوض تدريبات تأهيلية في الجيم علي هامش مران الفريق الجماعي مساء اليوم الخميس علي ملعب التتش بالجزيرة. ويواصل اللاعب تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في ركبته. وظهر مؤمن زكريا لاعب وسط الفريق من جديد في تدريبات الاهلي للمرة الأولى بعد فترة غياب اكتفى خلالها بالتأهيل خارج النادي. في الوقت الذي شهد مران الأهلي الجماعي مساء اليوم الخميس غياب النيجيري جونيور أجايي عن تدريبات الكرة. ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها أحد أيام 13-14-15 سبتمبر القادم في غينيا الاستوائية.

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