فان دايك يتفوق على ميسي ورونالدو.. ويحصد جائزة أفضل لاعب في أوروبا

أعلن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن حصول فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول على جائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا لموسم 2018/2019، وذلك خلال الحفل الذي أقيم اليوم الخميس، في مدينة موناكو الفرنسية. خلال الحفل الذي أقيم اليوم الخميس، في مدينة موناكو الفرنسية. وتمكن فان دايك من الفوز بالجائزة بعد منافسة مع كل من البرتغالي مع كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، والأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني. وحصد فان دايك الجائزة بعد أن تمكن من قيادة ليفربول، للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة الخامسة في تاريخه.

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