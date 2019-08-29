محمد محمود وسعد سمير يواصلان البرنامج التأهيلي

واصل سعد سمير ومحمد محمود، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجهما التأهيلي على هامش مران الفريق الجماعي، مساء اليومالخميس، على ملعب التتش بالجزيرة.
وقطع الثنائي شوطًا كبيرًا في البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة، حيث يعانيسعد سمير من الإصابة في ركبته، في حين يعاني محمد محمود من الإصابة بالرباط الصليبي.
ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
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