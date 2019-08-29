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ليونيل ميسي: اسعى لتقديم الأفضل في كل موسم

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أعرب ليونيل لاعب الاسباني عن سعادته بالفوز بجائزة افضل مهاجم في اوروبا لموسم 2018/2019.

وقال ليونيل ميسي خلال خلال تسلمه الجائزة  في حفل قرعة

المقام في موناكو "في الحقيقة كل موسم أحاول أن أتفوق علي نفسي، علي الصعيد الفردي".

وواصل "في كل عام أسعى لتقديم الأفضل لفريقي ولي،وأسعى لأن أستمر بالتواجد هنا".

وحصل ليونيل ميسي على جائزة أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا بعد منافسة مع ساديو ماني، لاعب ، والبرتغالي نجم يوفنتوس.

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