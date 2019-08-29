أعرب ليونيل ميسي لاعب برشلونة الاسباني عن سعادته بالفوز بجائزة افضل مهاجم في اوروبا لموسم 2018/2019. وقال ليونيل ميسي خلال خلال تسلمه الجائزة في حفل قرعة المقام في موناكو "في الحقيقة كل موسم أحاول أن أتفوق علي نفسي، علي الصعيد الفردي". دوري أبطال أوروبا المقام في موناكو "في الحقيقة كل موسم أحاول أن أتفوق علي نفسي، علي الصعيد الفردي". وواصل "في كل عام أسعى لتقديم الأفضل لفريقي ولي،وأسعى لأن أستمر بالتواجد هنا". وحصل ليونيل ميسي على جائزة أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا بعد منافسة مع ساديو ماني، لاعب ليفربول، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليونيل ميسي: اسعى لتقديم الأفضل في كل موسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.