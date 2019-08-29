دي يونج: سعيد بما قدمته مع اياكس الموسم الماضي

أعرب فرانك دي يونج لاعب برشلونة الاسباني عن سعادته بالفوز بجائزة افضل لاعب وسط في اوروبا لموسم 2018/2019. وقال دي يونج لاعب برشلونة الحالي واياكس السابق " لقد كان موسماً مذهلاً بالنسبة لنا، سعيد لكل ما قدمته آنذاك". لقد كان موسماً مذهلاً بالنسبة لنا، سعيد لكل ما قدمته آنذاك". واضاف "كانت رحلة كروية كبيرة وكان لدينا خطة تكتيكية كبيرة، وكان هناك مزيج مبين المهاراة الفردية والجماعية للفريق". تكتيكية كبيرة، وكان هناك مزيج مبين المهاراة الفردية والجماعية للفريق". يذكر ان دي يونج قاد أياكس الموسم الماضي للوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وتمكن من الفوز على ريال مدريد ويوفنتوس وإقصائهم من البطولة.

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