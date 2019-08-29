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دي يونج: سعيد بما قدمته مع اياكس الموسم الماضي

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أعرب فرانك دي يونج لاعب الاسباني عن سعادته بالفوز بجائزة افضل لاعب وسط في اوروبا لموسم 2018/2019.

وقال دي يونج لاعب برشلونة الحالي واياكس السابق "

لقد كان موسماً مذهلاً بالنسبة لنا، سعيد لكل ما قدمته آنذاك".

واضاف "كانت رحلة كروية كبيرة وكان لدينا خطة

تكتيكية كبيرة، وكان هناك مزيج مبين المهاراة الفردية والجماعية للفريق".

يذكر ان دي يونج قاد أياكس الموسم الماضي للوصول إلى نصف نهائي ، وتمكن من الفوز على ويوفنتوس وإقصائهم من البطولة.

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