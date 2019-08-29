شريف إكرامي يواصل برنامجه التأهيلي

واصل شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش مران الفريق الجماعي، مساء اليوم الخميس، علي ملعب التتش بالجزيرة.
واقترب حارس الأهلي من الانتظام في التدريبات الجماعية للفريق، خلال الأيام القليلة القادمة، حيث يخوض تدريبات قوية بشكل منفرد، تحت إشراف طارق سليمانمدرب حراس المرمى بالفريق، إلى جانب خوضه تدريبات بدنية خفيفة بالجري حول الملعب على هامش مران الفريق.
ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
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