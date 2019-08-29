ليونيل ميسي أفضل مهاجم في دوري أبطال اوروبا

أعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القادم "الويفا " عن حصول الأرجنتيني ليونيل ميسي علي جائزة افضل مهاجم في اوروبا لموسم 2018/2019وذلك خلال الحفل الذي اقيم مساء الخميس في مدينة موناكو الفرنسية. الحفل الذي اقيم مساء الخميس في مدينة موناكو الفرنسية. وتمكن ميسي من الفوز بالجائزة بعد منافسة قويه مع كلاً من، ساديو ماني نجم منتخب السنغال ونادى قويه مع كلاً من، ساديو ماني نجم منتخب السنغال ونادى ليفربول الإنجليزي، وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي. وكان ميسي تمكن الموسم الماضي من حصد لقب الدوري الإسباني مع نادي برشلونة.

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