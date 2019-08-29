فان دايك: سنتواجد في اسطنبول للفوز بدوري ابطال اوروبا

أكد فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي، أن الفريق سيتواجد في نهائي دوري أبطال أوروبا، في الموسم الجديد، وسيتمكن من المحافظة على اللقب للموسم الثاني على التوالي.
وقال فان دايك عقب فوزهبجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال اوروبا، بالحفل المقام حاليًا في مدينة موناكو الفرنسية "لقد استمتعت بكل ما تحقق العام الماضي، لم يكن ما حققناه أمر سهل على الإطلاق".
وتابع "نستحق الفوز بلقب دوري الابطال الموسم الماضي ونريد ان ندافع عن اللقب، ونحصل عليه مرة خرى".
واختتم "نسعى للتواجد في اسطنبول للفوز بلقب دوري الابطال، كما فوزنا بلقب السوبر هناك، وسأستمر بالعمل من أجل تحقيق الأفضل دوماً".
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