إتحاد الكرة يوافق على استقدام حاكم اجانب لمباراة الزمالك والإتحاد السكندري

‎وافق الاتحاد المصرى لكرة القدم، على استقدام حكام أجانب لمباراة الاتحاد السكندري مع الزمالك فى دور نصف النهائى من بطولة كأس مصر المقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد الإسماعيلية.‎ بطولة كأس مصر المقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد الإسماعيلية.‎ و قد قامت بالفعل إدارة النادى السكندري بسداد مبلغ 12500 دولار لخزينة الاتحاد المصرى لكرة القدم تمثل الجزء الخاص بنادى الاتحاد السكندرى قيمة تكلفة أستقدام طاقم التحكيم الاجنبى .

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