دي يونج أفضل لاعب وسط في دوري أبطال اوروبا

اعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القادم "الويفا " عن حصول فرينكى دى يونج علي جائزة افضل لاعب وسط في دوري ابطال اوروبا لموسم 2018/2019، وذلك خلال الحفل الذي اقيم مساء الخميس في مدينة موناكو الفرنسية خلال الحفل الذي اقيم مساء الخميس في مدينة موناكو الفرنسية وتمكن اللاعب دي يونج من الفوز بالجائزة بعد منافسة مع جوردان هندرسون لاعب بعد منافسة مع جوردان هندرسون لاعب ليفربول الإنجليزى، وكريستيان ايركسن لاعب توتنهام، وكان لاعب أياكس أمستردام الهولندي والمنتقل حديثاً لصفوف برشلونة الإسبانى، قاد فريقه الموسم الماضي حتى نصف نهائي دوري أبطال اوروبا

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