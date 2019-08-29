رياضة | برشلونة في مجموعة نارية بدوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة في مجموعة نارية بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019-2020 والمقامة في الإمارة الفرنسية موناكو حاليا، عن قوع نادي برشلونة الإسباني ضمن منافسات المجموعة السادسة من البطولة الأوروبية الكبيرة.

وكان برشلونة نجح في بلوغ نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في النسخة الماضية، لكنه فشل في تجاوز ليفربول بعد انتهاء مجموع لقائي الذهاب والإياب بنتيجة 4-3.

وجاء برشلونة في المجموعة السادسة بجانب كل من بوروسيا دورتموند الألماني وإنتر ميلان الإيطالي وسلافيا براغ.

المجموعات كاملة:

المجموعة الأولى A

باريس سان جيرمان الفرنسي – ريال مدريد الإسباني – كلوب بروج البلجيكي – جالاطا سراي التركي

المجموعة الثانية B

بايرن ميونيخ الألماني – توتنهام هوتسبير الإنجليزي – أوليمبياكوس اليوناني – النجم الأحمر الصربي

المجموعة الثالثة C

مانشستر سيتي الإنجليزي – شاختار دونيتسك الأوكراني – دينامو زغرب الكرواتي – أتلانتا الإيطالي

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المجموعة الرابعة D

يوفنتوس الإيطالي – أتليتكو مدريد الإسباني – باير ليفركوزن الألماني – لوكوموتيف موسكو الروسي

المجموعة الخامسة E

ليفربول الإنجليزي – نابولي الإيطالي – سالزبورج النمساوي – جينك البلجيكي

المجموعة السادسة F

برشلونة الإسباني – بورسيا دورتموند الألماني – إنتر ميلان الإيطالي – سلافيا براغ التشيكي

المجموعة السابعة G

زينيت سان بطرسبرج الروسي – بنفيكا البرتغالي – أوليمبيك ليون الفرنسي – لايبزيج الألماني

المجموعة الثامنة H

تشيلسي الإنجليزي – أياكس امستردام الهولندي - فالنسيا الإسباني – ليل الفرنسي