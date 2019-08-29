رياضة | عاجل.. ريال مدريد في مجموعة نارية بدوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ريال مدريد في مجموعة نارية بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع نادي ريال مدريد الإسباني في مجموعة صعبة بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020. وجاء ريال مدريد في المجموعة الأولي والتي ضمت كلا من: باريس سان جيرمان الفرنسي – ريال مدريد الإسباني – كلوب بروج الروماني – جالاطا سراي التركي فيما جاءت نتائج القرعة كالتالي: المجموعة الأولي: باريس سان جيرمان الفرنسي – ريال مدريد الإسباني – كلوب بروج الروماني – جالاطا سراي التركي المجموعة الثانية: بايرن ميونيخ الألماني – توتنهام الإنجليزي – أولمبياكوس اليوناني – النجم الاحمر Advertisements المجموعة الثالثة: مانشستر سيتي الإنجليزي – شاختار الأوكراني – دينامو زغرب الكرواتي – أتالانتا الإيطالي المجموعة الرابعة: يوفنتوس الإيطالي – أتلتيكو مدريد الإسباني – ليفركوزن الألماني – لوكومتيف موسكو الروسي المجموعة الخامسة: ليفربول الإنجليزي – نابولي الإيطالي – سالزبورغ النسماوي – جينت البلجيكي المجموعة السادسة: برشلونة الإسباني – بوروسيا دورتموند الألماني – إنتر ميلان الإيطالي – سلافيا براج التشيكي المجموعة السابعة: زينيت الروسي – بنفيكا البرتغالي – ليون الفرنسي – لايبزيج الألماني المجموعة الثامنة: تشيلسي الإنجليزي – أياكس الهولندي – فالنسيا الإسباني – ليل الفرنسي

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