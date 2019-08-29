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رياضة | رسميا.. ميسي يتوج بجائزة أفضل مهاجم بدوري أبطال أوروبا

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توج الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق الإسباني بجائزة أفضل مهاجم في عن الموسم المنقضي 2018-2019.

وجاء تتويج ليونيل ميسي بالجائزة خلال الحفل المقام مساء اليوم في مدينة موناكو الفرنسية على هامش سحب قرعة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن جائزة أفضل لاعب في موسم 2018-2019 في صراعه القوي مع الثنائي نجم يوفنتوس وفان دايك مدافع الإنجليزي .

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