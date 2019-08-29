رياضة | رسميا.. ميسي يتوج بجائزة أفضل مهاجم بدوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. ميسي يتوج بجائزة أفضل مهاجم بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني بجائزة أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا عن الموسم المنقضي 2018-2019.

وجاء تتويج ليونيل ميسي بالجائزة خلال الحفل المقام مساء اليوم في مدينة موناكو الفرنسية على هامش سحب قرعة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن جائزة أفضل لاعب في موسم 2018-2019 في صراعه القوي مع الثنائي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس وفان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي .