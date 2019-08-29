رياضة | عاجل - فان دايك أفضل مدافع في أوروبا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - فان دايك أفضل مدافع في أوروبا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي ومنتخب إنجلترا بجائزة أفضل مدافع في دوري أبطال أوروبا أوروبا لعام 2019، وذلك على هامش حفل إقامة قرعة دوري أبطال أوروبا في إمارة موناكو الفرنسية. وساهم فان دايك بتتويج ليفربول ببطولتي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وأيضًا حصوله على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى قيادته لمنتخب هولندا للحصول على المركز الثاني ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

Advertisements