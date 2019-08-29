رياضة | رسمياً.. ويست بروميتش يعلن تعاقده مع العماني على الحبسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً.. ويست بروميتش يعلن تعاقده مع العماني على الحبسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن فريق ويست بروميتش الإنجليزي المحترف في صفوفه اللاعب المصري أحمد حجازي عن تعاقده مع الحارس العماني علي الحبسي حارس فريق الهلال السعودي السابق، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حالياً.

ونشر الموقع الرسمي لفريق ويست بروميتش بعض الصور للحارس العماني مع بعض اللاعبين، مؤكدا أن الحبسي انضم بشكل رسمي للنادي الإنجليزي في الميركاتو الصيفي.

وحرص علي الحبسي على نشر تغريدة له عقب الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا :-

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"‏بفضل من الله، العودة إلى اجواء الدوري الإنجليزي عبر بوابة نادي ويست بروميتش العريق لمدة عام قابل للتجديد، دعواتكم لي بالتوفيق".

وكان قد انتهى مشوار الحبسي مع فريق الهلال السعودي في الموسم الماضي، وذلك عقب انتهاء عقده مع النادي الازرق وعدم رغبته في تجديد العقد مرة أخرى.

ولعب الحارس العماني في ثلاث أندية إنجليزية عبر تاريخه في كرة القدم، حيث ارتدى قميص فريق أندية (برايتون - ريدينج - ويجان اتليتك).

وسيزامل علي الحبسي لاعبنا المصري أحمد حجازي مدافع فريق أستون فيلا في الفترة المقبلة، ونشر الحارس العماني صورة له مع حجازي عبر اعلان الصفقة على مواقع التواصل الإجتماعي.