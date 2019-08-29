رياضة | إكرامي يقترب من العودة للتدريبات الجماعية بالأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إكرامي يقترب من العودة للتدريبات الجماعية بالأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش مران الفريق الجماعي، مساء اليوم الخميس، علي ملعب التتش بالجزيرة.

واقترب حارس الأهلي من الانتظام في التدريبات الجماعية للفريق، خلال الأيام القليلة القادمة، حيث يخوض تدريبات قوية بشكل منفرد، تحت إشراف طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالفريق، إلى جانب خوضه تدريبات بدنية خفيفة بالجري حول الملعب على هامش مران الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

مروان محسن ينتظم في المران الجماعي بالأهلي

انتظم مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي، مساء اليوم الخميس، علي ملعب التتش بالجزيرة.

وكان اللاعب قد أدى برنامجًا تأهيليًا، خلال الأيام الماضية، بعد انتظامه في التدريبات، عقب انتهاء إجازة الزواج التي حصل عليها.

وشارك «محسن» في تدريبات الكرة، مساء اليوم. وذلك، في إطار الاستعداد لمواجهة كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، في ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تحديد موعد مباراة الأهلي أمام كانو سبورت الغيني

كشف مسئولو النادي الأهلي عن موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم المقبلة أمام كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد تأهل لدور الـ32 من البطولة الإفريقية بعدما تغلب على نظيره إطلع بره بطل جنوب السودان بنتيجة 13-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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وأعلن نادي كانو سبورت الغيني يوم 14 من سبتمبر المقبل موعدًا لمباراة الذهاب أمام الأهلي.

ويخوض الأهلي تدريباته يوميًا على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة في إطار التحضير لمباراة كانو سبورت الغيني.

ويقود محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأحمر مران الفريق الأحمر لحين التعاقد مع مدرب جديد خلفًا للمقال مارتن لاسارتي.

وأقال الأهلي مارتن لاسارتي عقب الخسارة من فريق بيراميدز بهدف نظيف، ليودع بطولة كأس مصر.

ربيعة يغيب عن الأهلي أسبوعين بسبب الإصابة

وكان ربيعة قد تعرض للإصابة في الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام إطلع برة من جنوب السودان منأثرًا بالإصابة بشد في العضلة الخلفية وحل زميله أيمن أشرف بديلًا له.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة :"ربيعة يعاني من شد في العضلة الخلفية وسيغيب عن الفريق لمدة أسبوعين".

وأضاف :"اللاعب يؤدي برنامجًا تأهيليًا للتعافي من الإصابة تحت إشراف الدكتور خالد محمود طبيب الفريق للتعافي من الإصابة".

وقال خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن رامي ربيعة مدافع الفريق تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية.