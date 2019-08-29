رياضة | عاجل - سكاي سبورت تزف بشري سارة جديدة لبرشلونة بشأن نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - سكاي سبورت تزف بشري سارة جديدة لبرشلونة بشأن نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عادت شبكة "سكاي سبورت" لتؤكد مجددًا حسم نادي برشلونة صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد مفاوضات طويلة بين الناديين خلال الفترة الماضية.

وكانت الشبكة الإيطالية أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس أن الإتفاق تم بالفعل بين برشلونة وباريس سان جيرمان الفرنسي بخصوص عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا إلي النادي الكتالوني هذا الصيف، وأنه يتبقي فقط الإعلان الرسمي عن الصفقة.

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وخرجت بعض وسائل الإعلام تنفي توصل برشلونة لإتفاق مع باريس سان جيرمان لضم نيمار ومنها شبكة " " التي أكدت أن المفاوضات لا زالت جارية بين ناديي برشلونة وباريس سان جيرمان، ولكن لا يوجد شيء أغلق بين الناديين حتى الآن، النادي الفرنسي ينفي توصله لاتفاق مع النادي الكتالوني".

كما نفت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية التي يترأسها ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي أنباء توصل الناديين إلي اتفاق لعودة "نيمار" إلي النادي الكتالوني.

ولكن عادت "سكاي سبورت" مرة أخري وأعلنت قبل قليل، توصل ناديي برشلونة وباريس سان جيرمان إلي اتفاق نهائي بخصوص عودة "نيمار" إلي البارسا هذا الصيف، وأنه سيتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.