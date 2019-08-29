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رياضة | عاجل - أليسون يحصد جائزة أفضل حارس مرمي في أوروبا

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حصل البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمي الإنجليزي ومنتخب البرازيلي على جائزة أفضل حارس مرمى في قارة أوروبا لعام 2019، بعد منافسة مع الثنائي، الفرنسي هوجو لوريس والألماني تير شتجين.

وتنافس الثلاثي في الحفل الذي أقيم قبل قرعة ، في الإماراة الفرنسية موناكو.

وساهم أليسون في تحقيق فريقه ليفربول بطولة دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي، بالإضافة إلى حصده لبطولة كوبا أمريكا مع المنتخب البرازيلي.

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