رياضة | عاجل - أليسون يحصد جائزة أفضل حارس مرمي في أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - أليسون يحصد جائزة أفضل حارس مرمي في أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمي ليفربول الإنجليزي ومنتخب البرازيلي على جائزة أفضل حارس مرمى في قارة أوروبا لعام 2019، بعد منافسة مع الثنائي، الفرنسي هوجو لوريس والألماني تير شتجين.