رياضة | الآن - نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا.. مواجهات من العيار الثقيل

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أسفرت نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2019 - 2020 لدور المجموعات، حتي والتي تقام حاليًا بإمارة موناكو الفرنسية في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن مجموعات نارية وحديدية ومثيرة للغاية.

- المجموعة الأولي: باريس سان جيرمان - ريال مدريد - كلوب بروج - جلطة سراي

- المجموعة الثانية: بايرن ميونيخ - توتنهام - أولمبياكوس - النجم الأحمر

- المجموعة الثالثة: مانشستر سيتي - شاختار دونيتسك - دينامو زغرب - أتالانتا

- المجموعة الرابعة: يوفنتوس - أتلتيكو مدريد - باير ليفركوزن - لوموكتيف موسكو

- المجموعة الخامسة: ليفربول - نابولي - سالزبورج النمساوي - جينك البلجيكي

- المجموعة السادسة: برشلونة - بوروسيا دورتموند - إنتر ميلان - سلافيا براج

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- المجموعة السابعة: زينيت الروسي - بنفيكا - ليون -لايبزيج

- المجموعة الثامنة: تشيلسي - أياكس أمستردام - فالنسيا - ليل

وفيما يلي تصنيف ومستويات الفرق :-

التصنيف الأول: ليفربول (انجلترا)، تشيلسي (انجلترا)، برشلونة (إسبانيا)، مانشستر سيتي (انجلترا)، يوفنتوس (إيطاليا)، بايرن ميونيخ (ألمانيا)، باريس سان جيرمان (فرنسا)، زينيت سان بطرسبرج (روسيا).

التصنيف الثاني: ريال مدريد (إسبانيا)، أتليتكو مدريد (إسبانيا)، بوروسيا دورتموند (ألمانيا)، نابولي (إيطاليا)، شاختار دونيستك (أوكرانيا)، توتنهام (انجلترا)، أياكس أمستردام (هولندا)، بنفيكا (البرتغال).

التصنيف الثالث: ليون (فرنسا)، باير ليفركوزن (ألمانيا)، ريد بول سالزبورج (النمسا)، أولمبياكوس (اليونان)، كلوب بروج (بلجيكا)، فالنسيا (إسبانيا)، إنتر ميلان (إيطاليا)، دينامو زاغرب (كرواتيا).

التصنيف الرابع: لوكوموتيف موسكو (روسيا)، جنك (بلجيكا)، جالاتاسراي (تركيا)، ليبزج (ألمانيا)، ريد ستار بلجراد (صربيا)، أتالانتا (إيطاليا)، ليل (فرنسا).

وتقام الجولة الأولى من دور المجموعات في 17 و18 سبتمبر (أيلول)، على أن تكون الجولة الأخيرة في 10 و11 ديسمبر (كانون الأول).