رياضة | باريس سان جيرمان يرد على عرض برشلونة من جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يرد على عرض برشلونة من جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل إعلام، أن باريس سان جيرمان قرر ممارسة المزيد من الضغوط على برشلونة في المفاوضات بشأن انتقال نيمار، رافضاً عرض النادي "الكاتالوني" الذي يتضمن مبلغاً مالياً ولاعبين اثنين، ومطالباً إياه بدفع القيمة التي يطلبها مقابل الاستغناء عن المهاجم البرازيلي.

نقلت شبكة آر ام سي سبورت عن مصدر من نادي العاصمة الفرنسية قوله: "مسؤولو البرسا يعرفون ما يريده سان جيرمان من البداية، ومازالوا بعيدين حتى الآن".

وأوضح أنه بالأخذ في الاعتبار أن فترة الانتقالات ستنتهي الإثنين المقبل، فإن باريس سان جيرمان ليس لديه وقتاً لإبرام اتفاقين مع اللاعبين المقترحين من قبل البرسا مقابل نيمار (27 عاماً).

فهذان اللاعبان، وبالأخص الفرنسي عثمان ديمبلي، لا يريدان الرحيل عن صفوف برشلونة.

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ومن ثم أصبحت الرسالة الموجهة لبرشلونة الآن، إما أن يدفع المبلغ المطلوب من النادي الفرنسي، الذي اضطر لسداد 222 مليون يورو للنادي الكاتالوني قبل عامين للتعاقد مع نيمار، وإلا سيبقى البرازيلي بصفوف "البي إس جي"، فعقده مازال ممتداً لثلاثة مواسم أخرى.

وكانت ردود الأفعال الأولى في باريس لدى تلقي مقترح "البلاوغرانا" تتسم بتفاؤل حذر، ولكن مع علامة استفهام كبيرة بخصوص ديمبلي (22 عاماً).

ووفقاً لما ذكرته الصحافة الفرنسية، عرض برشلونة دفع 130-140 مليون يورو مع الاستغناء عن لاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش (31 عاماً)، وكذلك إعارة الجناح الفرنسي الدولي عثمان ديمبلي لمدة موسم، مقابل الحصول على نيمار.

وقدرت القيمة الإجمالية لهذا العرض بـ200 مليون يورو، ما يقترب من مبلغ 222 مليون التي دفعها باريس سان جيرمان في صفقة انتقال قياسية عام 2017.

وحين سربت الصحافة محتوى العرض، أكد وكيل ديمبلي مجدداً أن اللاعب الشاب لا يريد الرحيل عن برشلونة.