انت الان تتابع كروس يعود لتشكيلة المانيا في تصفيات بطولة أوروبا 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

لاعب الوسط توني كروس

عاد لاعب الوسط توني كروس إلى تشكيلة منتخب المانيا التي أُعلنت اليوم الخميس لخوض مباراتين أمام هولندا وايرلندا الشمالية في التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا 2020 لكرة القدم وشهدت أيضا عودة إيمري تشان والحارس مارك-أندريه تير شتيجن.

وغاب كروس عن معظم مباريات منتخب بلاده الأخيرة في يونيو حزيران الماضي بسبب إصابة عضلية بينما كان آخر استدعاء لزميله في خط الوسط إيمري تشان في أكتوبر تشرين الأول 2018 أما تير شتيجن فكان يتعافى من إصابة في الركبة.

وتتطلع المانيا لتجاوز الانتكاسة التي تعرضت لها في 2018 بالخروج من دور المجموعات بكأس العالم وأعقب ذلك الهبوط إلى درجة أدنى في أول نسخة لدوري الأمم الأوروبية. وستستضيف هولندا في هامبورج في السادس من سبتمبر ايلول المقبل.

وبعدها بثلاثة أيام يتوجه المنتخب الالماني إلى بلفاست لمواجهة ايرلندا الشمالية.

وتحتل المانيا المركز الثاني في تصفيات بطولة أوروبا 2020 برصيد تسع نقاط من ثلاث مباريات وتضمنت مسيرتها الفوز على أرض هولندا. وتملك ايرلندا الشمالية 12 نقطة من أربع مباريات.

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وقال المدرب يواخيم لوف في بيان "نريد أن نبدأ الموسم الدولي متسلحين بالتركيز الكامل وتنتظرنا بطولة أوروبا في نهاية الموسم الصيف المقبل.

"هدفنا أن تزداد قوة الفريق مع ضبط إيقاع اللعب وضمان التأهل في أقرب وقت ممكن".

واستدعى لوف أيضا اللاعب الصاعد لوكا فالدشميدت هداف بطولة أوروبا تحت 21 سنة هذا العام لكنه سيفتقد سرعة الجناح ليروي ساني المصاب.

وغاب عن التشكيلة أيضا يوليان دراكسلر وتيلو كيرر وأنطونيو روديجر بسبب الإصابات.

وأضاف لوف "أتوقع خوض مباراتين حماسيتين ومن خلالهما يمكننا تثبيت أقدامنا ومواصلة انطلاقتنا الجيدة في التصفيات".