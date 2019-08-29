الان تتابع رسميًا.. يوسف بلايلي “أهلاوي” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
نجحت إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس أحمد الصائغ، في إنهاء إجراءات التعاقد مع صانع الألعاب الدولي الجزائري يوسف بلايلي، 27 عامًا، قادمًا من فريق الترجي الرياضي التونسي.
وتعاقد النادي الأهلي، مع اللاعب حتى عام 2022م، ضمن الضفقات التي يبرمها لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي.
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