رسميًا.. يوسف بلايلي “أهلاوي”

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

نجحت إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس أحمد الصائغ، في إنهاء إجراءات التعاقد مع صانع الألعاب الدولي الجزائري يوسف بلايلي، 27 عامًا، قادمًا من فريق الترجي الرياضي التونسي.

وتعاقد النادي الأهلي، مع اللاعب حتى عام 2022م، ضمن الضفقات التي يبرمها لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي.