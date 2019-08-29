الامارات | تطورات جديدة حول مباراة مصر والبرازيل في الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات جديدة حول مباراة مصر والبرازيل في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تكليف محمد فضل، والدكتور أحمد عبدالله، عضوي المجلس، بإعداد تصور عن الاستعداد لتنظيم مصر لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاماً في نوفمبر المقبل والهيكل التنظيمي المقترح للجنة المنظمة.
وقال الاتحاد المصري في بيان رسمي أمس إن مجلس الإدارة قرر تأجيل البت في العرض المقدم للمنتخب المصري الأول بأداء مباراة ودية مع منتخب البرازيل في الإمارات خلال أكتوبر المقبل لحين تعيين الجهاز الفني للفريق.
كما قرر المجلس تكليف الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس الاتحاد ووليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي بحضور اجتماعات الاتحاد العربي لكرة القدم المقرر إقامتها في جدة بالمملكة العربية السعودية يوم 16 سبتمبر المقبل.
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