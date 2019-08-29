الامارات | سان جرمان يرد على "العرض الأخير" لبرشلونة بشأن نيمار

شكرا لقرائتكم خبر عن سان جرمان يرد على "العرض الأخير" لبرشلونة بشأن نيمار والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يرغب الفريق الإسباني برشلونة في استعادة اللاعب البرازيلي نيمار من صفوف سان جرمان، وذلك بعدما باعه في عام 2017 في صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو، ولكن يبدو أن رحيل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عن نادي باريس سان جرمان أصبح معقدا، بعد أن رفض النادي الفرنسي العرض الأخير المقدم من برشلونة.
وذكرت إذاعة "آر إم سي" الفرنسية أن مسؤولي باريس سان جرمان رفضوا العرض المقدم من برشلونة، خاصة أنهم يريدون من إدارة "البلوغرانا" سداد 170 مليون يورو دفعة واحدة، بالإضافة إلى إقحام عدة لاعبين من أجل التخلي عن نيمار.
ويبدو أن الأمور في الوقت الحالي لا تبشر بأي خير فيما يتعلق برغبة النادي الكتالوني، والذي قدم عرضا أخيرا للنادي الباريسي وهو تسديد 150 مليون يورو على دفعتين وإعارة لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي والتخلي نهائيا عن اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش، وكل ذلك من أجل ضم اللاعب نيمار، وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية.
وبخلاف أن النادي الكتالوني يواجه مشاكل مالية عدة تضعه في أزمة خانقة وتمنعه من التعاقد بحرية مع لاعبين جدد، فإنه يواجه أيضا مشكلة كبيرة مع لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي، الذي وفقا لما أكده وكيل أعماله، يرفض رفضا تاما الرحيل عن صفوف البلوغرانا.
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