وفد الكونغو يعتدي على لجنة الحكام بعد فوز الملاكم المصري محمد عرابي بالذهبية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتدى وفد الكونغو للملاكمة على لجنة التحكيم في منافسات دورة الألعاب الإفريقية المقامة بصالة الأمل في مدينة سلا بالمغرب. وعقب نهاية مباراة بطل مصر محمد عرابي وتحقيق الفوز على بطل الكونغو بنتيجة 5-0 فوجىء المتوتجدون في الصالة بنزول وفد الكونغو والاعتداء على الحكام وإلقاء الزجاجات اعتراضا على النتيجة. Advertisements وتسبب وفد الكونغو في فوضى داخل الصالة وحالة ذعر لدى المتواجدون في غياب الأمن المغربي. ورفض الوفد المصري مغادرة الصالة حيث يتواجد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والدكتور عبدالعزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة والباسل عبدالله وأحمد أسعد ورفضوا مغادرة الصالة وتمسكا بالتواجد والحفاظ على لاعبي الملاكمة المصرية خاصة في المواجة القادمة التي سيخوضها يسري حافظ أمام بطل الكونغو في وزن 91 كيلو. واستمر توقف المباريات لمدة نصف ساعة بسبب تصرفات وفد وجماهير الكونغو ومحاولة التأثير على لجنة الحكام قبل مباراة يسري حافظ.

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