الحبسي يعود إلى الدوري الإنجليزي

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الخميس 29 أغسطس 2019

أعلن نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، عن تعاقده مع الدولي العماني علي الحبسي، حارس مرمى الهلال السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية.



ونشر نادي وست بروميتش، الذي يلعب في الدرجة الأولى من الدوري الإنجليزي "تشامبيونشيب"، رسالة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، جاءت كالآتي.. "الحارس الخبير علي الحبسي قد انضم إلينا في صفقة تستمر حتى نهاية موسم 2019-20.. مرحبًا الحبسي".

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وكان الحبسي قد لعب في صفوف الهلال، على مدار موسمين، توج خلالهما بلقبي دوري المحترفين وكأس السوبر في 2018.

ويمتلك الحبسي خبرة كبيرة في الملاعب الإنجليزية، حيث لعب في صفوف بولتون ووليجان أتلتيك وبرايتون وريدنج، وتوج بلقب أفضل لاعب في ويجان بموسم 2010-11.