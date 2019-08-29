تعرف على مبارايات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني

Advertisements الخميس 29 أغسطس 2019 تبدأ غداً الجمعة الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، والتي ستشهد وجود مباريات قوية في ظل الصراع الكبير بين الفرق وتحديدًا في الصدارة.

ويحل برشلونة ضيفاً على الصاعد أوساسونا يوم السبت، فيما سيستضيف ملعب "لا سيراميكا" معقل فياريال مباراة قمة الجولة مع ريال مدريد. Advertisements شاهد فيديوجرافيك عن تقديم الجولة الثالثة من الليجا مباريات الجولة الثالثة: الجمعة 30 أغسطس 2019 21:00 إشبيلية - سيلتا فيغو ملعب رامون سانشيز بيزخوان 23:00 أتلتيك بيلباو - ريال سوسييداد ملعب سان ماميس السبت 31 أغسطس 2019 18:00 أوساسونا - برشلونة ملعب أل سادار 19:00 خيتافي - ديبورتيفو ألافيس كولسيوم الفونسو بيريز 20:00 ليفانتي - بلد الوليد ملعب سيوتات دي فالنسيا 22:00 ريال بيتيس - ليجانيس ستاد بينتو فيامارين الأحد 1 سبتمبر 2019 18:00 فالنسيا - ريال مايوركا ملعب ميستايا 20:00 أتلتيكو مدريد - إيبار ملعب واندا ميتروبوليتانو 20:00 إسبانيول - غرناطة ملعب باور 8 22:00 فياريال - ريال مدريد ملعب لاسيراميكا Advertisements

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