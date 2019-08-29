بيلد: هونيس يتنحى عن رئاسة بايرن ميونخ

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الخميس 29 أغسطس 2019

أفادت تقارير ألمانية أن أولى هونيس قد تنحى عن رئاسة فريق بايرن ميونخ الألماني، وفقًا لما أكده إدموند شتوبير عضو مجلس إدارة النادي ظهر اليوم الخميس.



وشهدت الفترة القليلة السابقة عدة تقارير قد تحدثت عن رحيل أولى هونيس عن رئاسة البافاري، لكن الفريق أصدر بيانًا ينفى هذه الشائعات التي اعتبرها مغرضة.

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وفقاً لما ذكرته صحيفة بيلد الألمانية، فإن كارل هاينز، رومينيجه المدير التنفيذى لبايرن ميونخ، هو الشخصية التى تلعب الآن دورًا رئيسيًا فى تسريع عملية رحيل أولى هونيس عن كرسي رئاسة البايرن.

وصرح إدموند شتويبر للصحيفة المذكورة أن هناك حالة من الثأر بين هونيس ورومينيجه، لكن عائلة هونيس كانت سببًا أساسيًا في اتخاذ القرار بمغادرة الرئاسة، فهونيس يريد تكريس مزيد من الوقت لأحفاده وأسرته بشكل عام، لكنه سيظل جزءًا من مجلس الإشراف.

وعاني الفريق البافاري الفترة السابقة من العديد من التخبطات، وشهد الفريق تذبذب في المستوى كما خرج من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وهو حدث لم يشده الفريق منذ زمن طويل.