مورا يبعث رسالة إلى ديفيد لويز قبل ديربي شمال لندن

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الخميس 29 أغسطس 2019

يسعد مهاجم توتنهام البرازيلي لوكاس مورا بانتقال ديفيد لويز لمنافسيهم في شمال لندن، أرسنال، لكنه يقول إنه سيضع صداقتهما على جانب، عندما يتصارع الفريقان يوم الأحد.



المدافع البرازيلي المخضرم قام بانتقال مفاجئ من تشيلسي إلى الجانرز مقابل رسوم مالية قدرها 8 ملايين جنيه إسترليني، وذلك في اليوم الآخير لنافذة الانتقالات الإنجليزية.

تم إقحام ديفيد لويز مباشرة في تشكيلة أرسنال الأساسية في مباراتىّ بيرنلي وليفربول، ومن المتوقع أيضًا أن يبدأ المباراة القادمة ضد توتنهام في الديربي على ملعب الإمارات.

لوكاس مورا سعيد أن مواطنه قد انتقل إلى شمال لندن لأنه يمكن أن يقضي وقتًا أطول معه، ويعتقد أنه سيقدم مستوى جيد، على الرغم من بدايته المهتزة مع كتيبة المدفعجية.

وقال لاعب باريس سان جيرمان السابق لصحيفة ستاندرد سبورت: ديفيد لاعب ذو خبرة كبيرة ويعرف كيف يتجاوز هذه الحالة، سيكون أقوى في وقت قريب جدًا.

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وأشار: أنا سعيد له لأنه كان انتقال جيد بالنسبة له، أنا سعيد أيضًا لأنه أقرب لي الآن بتواجده في نفس المدينة.

بينما يتطلع اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا للتسكع مع زميله في المنتخب البرازيلي، فسوف يركز اهتمامه أولًا على مساعدة السبيرز في التغلب على أعدائهم التاريخيين في نهاية هذا الأسبوع.

وأضاف: يوم الأحد سيكون خصمي وسأعمل وسأبذل قصارى جهدي لمساعدة فريقي في الحصول على ثلاث نقاط.

وأوضح: على أرض الملعب (العلاقة) مختلفة.

وأنهى: لا يهم من هو الخصم، أحتاج إلى بذل قصارى جهدي ومحاولة الفوز.

الجدير بالذكر أن لوكاس مورا لعب مع توتنهام في الثلاث جولات الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، واستطاع تسجيل هدف في شباك مانشستر سيتي، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2).