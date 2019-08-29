كانتونا أسطورة مانشستر يونايتد يتسلم جائزة"اليويفا"

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الخميس 29 أغسطس 2019

تسلم مهاجم مانشستر يونايتد السابق، إيريك كانتونا جائة رئيس "اليويفا"، وذلك بمقر حفل توزيع جوائز الاتحاد الاوروبي لكرة القدم "يويفا" بإمارة "موناكو" الفرنسية.



وقرر الاتحاد الاوروبي لكرة القدم منح مهاجم مانشستر يونايتد السابق، إيريك كانتونا، جائزة قارية (رئيس الويفا)رفيعة تقديراً لمسيرته الحافلة وجهوده الخيرية بعد اعتزاله، تسمى بجائزة "الرئيس".

وأيصبح كانتونا البالغ من العمر حاليا 53 عاما، ثالث لاعب سابق لمانشستر يونايتد يكرم بهذه الجائزة بعد "السير" بوبي تشارلتون في 2008، وديفيد بيكهام في العام الماضي.

ويشهد الحفل الاعلان عن هوية الفائز بجائزة أفضل حارس في أوروبا، حيث ضمت القائمة النهائية 3 حراس مرمى، وهم البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزى والمتوج بلقب دوري الأبطال، والفرنسى هوجو لوريس حارس مرمى توتنهام "وصيف دورى أبطال أوروبا"، والألمانى تير شتيجن حارس مرمى برشلونة الإسبانى والذى ودع المنافسات من نصف النهائى.

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في حين ضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدافع فى أوروبا لعام 2019، كلاً من، ثنائى ليفربول الإنجليزى فيرجيل فان ديك وأرنولد بجانب ماتياس دى ليخت مدافع أياكس أمستردام الهولندى السابق والمنتقل حديثاً لصفوف يوفنتوس الإيطالي.

أما قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب وسط في أوروبا لعام 2019، فضمت كلاً من، جوردان هندرسون لاعب ليفربول الإنجليزى، وكريستيان ايركسن لاعب توتنهام، وفرينكى دى يونج لاعب أياكس أمستردام الهولندي والمنتقل حديثاً لصفوف برشلونة الإسبانى.

كما كشف "يويفا" عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مهاجم والتي ضمت كلاً من، ساديو ماني نجم منتخب السنغال ونادى ليفربول الإنجليزي، وليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.

ويشهد الحفل أيضاً الاعلان عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب في بطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج" لعام 2019، حيث ضمت قائمة المرشحين كلاً من، إيدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزى والمنتقل حديثاً لصفوف ريال مدريد الإسباني، ولوكا يوفيتش مهاجم اينتراخت فرانكفورت الالماني والمنتقل حديثاً لصفوف ريال مدريد الإسباني، بجانب أوليفيه جيرو لاعب تشيلسي الإنجليزي.