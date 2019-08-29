ريال مدريد يسير على نهج خطة ضم هازارد لخطف بوجبا

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الخميس 29 أغسطس 2019

كتب على احمد

يتمسك فريق ريال مدريد، بالأمل في الحصول على خدمات النجم الفرنسي، بول بوجبا، لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

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وأوضحت صحيفة ماركا الإسبانية، أنه ما زال بول بوجبا ينتظر معجزة وهو يأمل أن ينضم إلى ريال مدريد هذا الصيف، لكن زين الدين زيدان هو الوحيد الذي يفكر في الأمر في العاصمة مدريد، المدرب ما زال يريد لاعب خط الوسط الفرنسي، كما أن مينو رايولا، وكيل بوجبا يعمل بلا كلل من أجل إحداث شيء ما والسماح لموكله بمغادرة أولدترافورد ، خلال الميركاتو الجاري .

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن اللاعب الفرنسي يحلم باللعب تحت قيادة زيدان، وقد بذل كل ما في وسعه لمحاولة الحصول على خطوة تقربه من مدريد، لكن إدارة الفريق الإنجليزي الممتاز لن تستمع إلى العروض التي تقل قيمتها عن 200 مليون يورو، لذلك يمكن أن يدور مدريد حول الأمور المشابهة لتوقيعه مع إيدين هازارد وضمه قبل عام من انتهاء مدة عقده بتكلفة أقل.

وأنهت الصحيفة المقربة من ريال مدريد، أن رغبة كريستيان إريكسن ودوني فان دي بيك هي اللعب للميرنجي، وبالتالي قد يلتفت زيدان إلى تلك البدائل، لحين الميركاتو الصيفي القادم وضم بوجبا.