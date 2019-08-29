صحف فرنسا تنفي وجود اتفاق بين برشلونة وباريس لشراء نيمار

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الخميس 29 أغسطس 2019

كتب على احمد

أفادت تقارير صحفية فرنسية، أنه لا يوجد اتفاق بعد بين ناديي باريس سان جيرمان وبرشلونة حول صفقة اللاعب البرازيلي نيمار جونيور.



وحسب ما أكدته صحيفتي ‘‘ليكيب‘‘ و‘‘لو باريزيان‘‘ الفرنسيتين، سيواصل الناديان التفاوض بشكل مكثف في الساعات القليلة القادمة من أجل إغلاق صفقة نيمار.

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وأوضحت وسائل الإعلام الفرنسية أنه لا يوجد اتفاق بعد، لكن هناك إرادة جيدة في باريس والبارسا لإتمام الصفقة، وباتت عودة نيمار إلى كامب نو أقرب من أي وقت مضى ، رغم أنها لم تكن نهائية بعد.

وقد رفض باريس الاقتراح الأخير من برشلونة الذي يتألف من دفع 130 مليون يورو بالإضافة لنقل إيفان راكيتيتش وجان كلير توديبو مع إعارة عثمان ديمبيلي لموسم واحد ، وعلى الرغم من الرفض ، ما زال النادي الفرنسي منفتحًا للغاية لإيجاد حل للتخلص من نيمار.

كانت هناك تكهنات بأن رئيس برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، ورئيس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي ، يمكن أن يتوصلوا لاتفاق في اجتماع اليوم في موناكو ، حيث يلتقون لحضور قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، لكن، في الوقت الحالي، لم يلتق الرئيسين بعد، وربما لن يلتقيا.