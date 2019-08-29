نادال: المنافس الوحيد لي تغلب على فيدرير

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الخميس 29 أغسطس 2019

أبدى الإسباني رافائيل نادال، المصنف الثاني عالميا بين لاعبي التنس المحترفين، رضاه عن الأداء الذي قدمه في مستهل مشاركته ببطولة أمريكا المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام)، حيث تغلب على الأسترالي جون ميلمان الذي أكد أنه "لم يكن خصما سهلا".



وعقب فوزه على منافسه بنتيجة 6-3 و6-2 و6-2، في أول أدوار البطولة، قال نادال "أعتقد أنني قدمت أشياء جيدة في المباراة، وأخرى لم تكن جيدة بالقدر الكافي، لكنني لا أستطيع ألا أكون راضيا عما قدمته".

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وأكد "أنا سعيد.. كانت بداية جيدة"، واصفا ميلمان بأنه كان "منافسا خطيرا"، مذكرا بأن اللاعب الأسترالي تمكن العام الماضي من إقصاء السويسري روجر فيدرر، من الدور الرابع للبطولة الأمريكية.

كما أبرز نادال عن منافسه، الذي يحتل المرتبة الـ60 في التصنيف العالمي، أنه "يجب اللعب أمامه بشكل جيد وإلا ستتعقد المباراة"، مضيفا أنه "شاب ويمناه قوية ويحظى بإرسال قوي".