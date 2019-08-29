رسمياً الأهلي السعودي يعلن ضم يوسف البلايلي

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الخميس 29 أغسطس 2019

يوسف البلايلي

قام النادي الأهلي السعودي بالإعلان عن التعاقد مع الدولي الجزائري يوسف بلايلي قادمًا من الترجي التونسي.



وأعلن النادي الأهلي عبر حسابه على تويتر أن اللاعب الجزائري وقع عقدًا يربطه بالأهلي حتى عام 2022.

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وكان بلايلي قد لعب دورًا كبيرًا في فوز الجزائر بكأس الأمم الإفريقية 2019 والتي جرت في مصر على حساب السنغال.

كما قاد الترجي للفوز بدوري أبطال إفريقيا في أخر نسختين على حساب الأهلي والوداد المغربي.

تورط يوسف في أمر جلل، وكان عليه أن يدفع ثمنا باهظا، قد يصل حتى لإنهاء مسيرته كلها مع كرة القدم، بل إن الغالبية الكاسحة من المتابعين والجمهور ظنوا أن تلك المباراة ستكون الأخيرة ليوسف. كان ذلك مجرد ظن لا أكثر، بدده بلايلي بعزيمة فولاذية وإصرار قل نظيره، ونجح في كتابة قصة هوليودية بدأت مع موجة من التوبيخ واللعنات عصفت بحياته أو كادت، وانتهت به بطلا للقارة الأفريقية مع ناديه ومنتخب بلاده.

وهران وهران الكثيرون يحبون الراي الجزائري، وإن كنت تحبه أيضا فهذه فرصة جيدة لتذكر أغنية "وهران". هي واحدة من أجمل ما أدّى عملاق الراي: الشاب خالد، وفيها يغني لمدينته ذات الخصوصية العالية ثم يتحسر على حاله في الغربة. وقد صدرت الأغنية في أوائل التسعينيات، ولا بد أنها ظلت عالقة في ذهن سكان أكبر مدن الجزائر، بل والمغرب العربي كله.