موهبة هولندية في هوفنهايم الألماني

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الخميس 29 أغسطس 2019
قام نادي هوفنهايم الألماني اليوم الخميس بالاعلان عن تعاقده مع المهاجم الهولندي يورجن لوكاديا لمدة عام على سبيل الإعارة من نادي برايتون الإنجليزي.
وانضم لوكاديا، 25 عاما، إلى برايتون قادما من أيندهوفن الهولندي في 2018 مقابل 17 مليون يورو (8ر18 مليون دولار)، لكنه فشل في حجز مقعد أساسي في الفريق الذي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتحرك هوفنهايم في سوق الانتفالات بعدما عانى المدرب ألفريد شرودر من قلة المهاجمين.
ويعاني هوفنهايم من غياب أندريج كراماريتش بسبب الإصابة وإسحاق بلفوضيل الذي يتعافى من قطع في الرباط الصليبي، بينما ترك الثنائي جولينتون وأدام شالاي الفريق للانتقال إلى نيوكاسل وماينز على الترتيب.
وقال المدير الرياضي ألكسندر روزين "إن يورجن مهاجم قوي جسديا ولديه حضور مذهل أمام المرمى. لديه تصويبات قوية- بكلتا قدميه اليمنى واليسرى".
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