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الموري في بطولة الشرق الأوسط للراليات

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @abomroan999

يدخل غداً (الجمعة) سائق فريق هنكوك السعودي سعيد الموري تحدي رالي لبنان الجولة الـ3 من بطولة الشرق الأوسط للراليات في نسخته الـ42 الذي يقام على مدى يومين الجمعة والسبت.

ويأمل الموري وملاحه السعودي عمر الرفاعي، اللذان يجلسان خلف مقود سيارتهما ميتسوبيشي لانسر، في تحقيق نتيجة إيجابية بعد مشاركتهما في رالي الأردن الجولة الثانية من البطولة الدولية.

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وينافس الموري والرفاعي 27 سائقا يمثلون عددا من الدول الخليجية ولبنان والأردن، إذ تبلغ مسافة الرالي 645.24 كيلو متر، منها 215.94 كيلو متر للمراحل الخاصة بالسرعة التي يبلغ عددها 11 مرحلة.

ويطمح الفريق السعودي المشارك في الرالي الدولي إلى مواصلة اكتشاف نفسه بتسجيل نتائج مميزة بعد عودته إلى دائرة المنافسة في بطولة الشرق الأوسط بعد توقفه الموسم الماضي، إذ يشارك عبر فئة Group N.

ولم يخفِ الموري صعوبة المشاركة في الجولة الأصعب في البطولة، التي تضم مشاركين على مستوى عالٍ، إذ يطمح الموري والرفاعي إلى تحقيق نتيجة إيجابية والدخول ضمن قائمة المراكز الـ5 الأولى، مؤكدا أن الاستعدادات الفنية المتمثلة في المشاركة بإطارات هنكوك Z222 والاستعانة بزيوت أو تي إل في السباق ستساعدان في تحقيق نتيجة مميزة، خصوصا أن الرالي سيقام على طرق سريعة ومعبّدة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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