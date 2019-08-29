شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعود نيمار إلى برشلونة؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

رغم تضارب الأنباء حول عودة اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا لتمثيل صفوف فريقه السابق برشلونة الإسباني، وفي ظل تأكيدات ناديه الحالي باريس سان جيرمان بعدم التوصل إلى اتفاق نهائي لانتقال اللاعب أو عدمه، أكدت مصادر من داخل البيت «الكاتالوني» مغادرة اللاعب البرازيلي لـ«حديقة الأمراء» متوجها صوب فريقه السابق.

ومع اقتراب إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في إسبانيا بعد 48 ساعة، يتردد السؤال: هل يعود نيمار رسمياً إلى فريقه السابق؟، ففي ظل ذلك، تؤكد شبكة «سكاي سبورت» عودة نيمار إلى برشلونة، وأن الاتفاق تم بين الفريقين، وفي انتظار توقيع العقود.