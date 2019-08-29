أخضر فنون القتال يطير إلى كوريا

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جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض) يشارك المنتخب السعودي لفنون القتال المتنوع في بطولة الفنون القتالية بمدينة تشنغجو بكوريا الجنوبية وذلك خلال الفترة من 29 أغسطس حتى الأول من سبتمبر. يشارك المنتخب السعودي لفنون القتال المتنوع في بطولة الفنون القتالية بمدينة تشنغجو بكوريا الجنوبية وذلك خلال الفترة من 29 أغسطس حتى الأول من سبتمبر. وضمت قائمة المدرب خالد الحلواني 5 لاعبين هم: خالد الجهني في وزن -75، وعبدالله القحطاني في وزن -71، وسلطان مؤمن في وزن -81، فهد الصامطي في وزن 57، يوسف الحربي في وزن -54. ويرأس الوفد عضو مجلس الإدارة أحمد مكي وعبدالله الهزاع إداريا. وكان في استقبال بعثة المنتخب لدى وصولها مندوب سفارة المملكة في كوريا الجنوبية هاني الحبشي.



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