3 ملايين جنيه تكلفة رحيل حفنى عن الزمالك إلى المقاصة...

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جدة - عمرو شويل أيمن حفنى يرحل عن الزمالك مقابل 3 ملايين جنيهكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك عن قيمة انتقال أيمن حفنى صانع ألعاب الزمالك إلى المقاصة بعد حصول النادى الفيومى على موافقة مجلس إدارة القلعة البيضاء على ضم اللاعب بشكل نهائى.
كان محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة قد حصل على موافقة مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بشأن ضم بأيمن حفنى خلال المكالمة الهاتفية التي جمعتهما والتي أكد خلالها مرتضى منصور موافقته على رحيل اللاعب بشكل نهائى إلى النادى الفيومى على أن يتم توثيق ذلك رسميا بإنهاء اجراءات ضمه بجلسة الطرفين بمقر النادي الأبيض.
وكان أيمن حفني تغيب عن مران الفريق الأبيض الذي أقيم اليوم، على ملعب النادي، بعد الموافقة على رحيله إلى النادي الفيومى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
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