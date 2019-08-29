شكرا لقرائتكم 3 ملايين جنيه تكلفة رحيل حفنى عن الزمالك إلى المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أيمن حفنى يرحل عن الزمالك مقابل 3 ملايين جنيه كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك عن قيمة انتقال أيمن حفنى صانع ألعاب الزمالك إلى المقاصة بعد حصول النادى الفيومى على موافقة مجلس إدارة القلعة البيضاء على ضم اللاعب بشكل نهائى.

وأوضح المصدر لـ"الخليج 365" إن الصفقة قيمتها 3 مليون جنيه على أن يتم حسم كل التفاصيل فى جلسة بمقر القلعة البيضاء حيث من المنتظر أن يصل كلا من عصام سراج الدين مسئول التعاقدات بنادى المقاصة ومحمد مجد عضو مجلس إدارة النادى الفيومى بجانب وكيل أيمن حفني إلى مقر نادي الزمالك لإنهاء إجراءات ضم الصفقة مساء اليوم بشكل رسمى.

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كان محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة قد حصل على موافقة مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بشأن ضم بأيمن حفنى خلال المكالمة الهاتفية التي جمعتهما والتي أكد خلالها مرتضى منصور موافقته على رحيل اللاعب بشكل نهائى إلى النادى الفيومى على أن يتم توثيق ذلك رسميا بإنهاء اجراءات ضمه بجلسة الطرفين بمقر النادي الأبيض.

وكان أيمن حفني تغيب عن مران الفريق الأبيض الذي أقيم اليوم، على ملعب النادي، بعد الموافقة على رحيله إلى النادي الفيومى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.