عبد الرحمن عرابى يضيف ذهبية جديدة لمصر فى الملاكمة...

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جدة - عمرو شويل حصد البطل المصرى عبد الرحمن عرابى، ذهبية الملاكمة ليضيف ذهبية جديدة للبعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا فى المغرب. وانتصر الملاكم المصرى على منافسه الكونغولى فى مباراة النهائى لوزن 81 كجم بنتيجة 5/0 ليفوز بالذهبية. Advertisements وتابع المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المباراة النهائية لدعم الفريق المصرى. كما توج الثنائى ميار شريف ورنا شريف لاعبتا منتخب التنس بذهبية الزوجى سيدات، بينما توج ساندرا سمير ولميس عبدالعزيز بالميدالية الفضية وتحتل مصر المركز الأول برصيد 190 ميدالية متنوعة مقسمة إلى 66 ذهبية و76 فضية و48 برونزية، وبعد ذهبية عرابى وميداليتى التنس وصل الرصيد إلى 193 ميدالية مقسمين إلى 67 ذهبية و77 فضية و48 برونزية.

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