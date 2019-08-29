شكرا لقرائتكم صورة .. لاعب الزمالك السابق ينضم لطلائع الجيش رسميا لمدة موسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعاقد مسئولو نادي طلائع الجيش، رسميا مع أحمد داوودا لاعب وسط الزمالك السابق لمدة موسم واحد خلال فترة التنقلات الصيفية الحالية.

لاعب الزمالك السابق ينضم لطلائع الجيش رسميا لمدة موسم ورحل أحمد داوودا عن صفوف نادي سموحة رغم توقيعه للفريق السكندري، لكن حدث خلاف حول المقابل المادي لتفشل الصفقة. ووقع أحمد داوودا، على عقود انتقاله لنادي طلائع الجيش بشكل رسمي، خلال الجلسة التى جمعته مع مسئولي ناديه الجديد، اليوم فى حضور العميد أحمد المهدي مدير الكرة، وميدو حزين وكيل أعمال اللاعب.

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