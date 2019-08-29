شكرا لقرائتكم مراسلة تايم سبورت: محمد إيهاب لم يتماك نفسه عقب تتويجه بالثلاث ذهبيات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت مروة الشرقاوى، مراسلة قناة تايم سبورت، كواليس حوارها مع محمد ايهاب، البطل المصرى بعد تتويجه بالذهبيات الثلاثة فى منافسات دورة الالعاب الأفريقية المقامة حالياً بالمغرب.

وقالت "مروة" أن محمد إيهاب لم يتمالك نفسه من الفرحة، حيث أكد أن التتويج بمثابة مصالحة يعقدها مع نفسه بميدالية أوليمبية، مبدياً سعادته الشديدة بالدخول ضمن سباق أبطال مصر المتوجين بالذهبيات فى دورة الألعاب الأفريقية.

وحقق البطل المصرى الأوليمبى محمد إيهاب بميدالية ذهبية فى منافسات الخطف فى وزن 81 كجم بعدما رفع ثقلا وزنه 160 كجم ليتفوق على جميع المنافسى، وكذلك توج بذهبيتى الكلين والمجموع.