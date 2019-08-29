شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يوافق على استقدام حكام أجانب للقاء الزمالك والاتحاد بالكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك والاتحاد السكندري بحكام أجانب

وافق الاتحاد المصرى لكرة القدم، على استقدام حكام أجانب لمباراة الاتحاد السكندري مع الزمالك فى دور نصف النهائى من بطولة كأس مصر المقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد الإسماعيلية.

وجاء ذلك وفقاً لما أعلنه نادي الاتحاد السكندري عبر موقعه الرسمى قائلا: "وافق الاتحاد المصرى لكرة القدم على طلب نادى الاتحاد السكندرى لأستقدام طاقم تحيكم أجنبى للقاء الدور قبل النهائى لمسابقة كأس مصر أمام الزمالك عقب الاتفاق مع النادى الأبيض فى إطار العلاقات الطيبة بين الناديين وقد قامت بالفعل إدارة النادى بسداد مبلغ 12500 دولار لخزينة الاتحاد المصرى لكرة القدم تمثل الجزء الخاص بنادى الاتحاد السكندرى قيمة تكلفة استقدام طاقم التحكيم الاجنبى".