شكرا لقرائتكم فالدشميدت أبرز المنضمين إلى قائمة ألمانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حصل لوكا فالدشميدت مهاجم فريق فرايبورغ الألماني لكرة القدم على مكافأة بعد أدائه القوي مع فريقه مع بداية الموسم، حيث تم استدعاؤه للانضمام للمنتخب الألماني الذي يستعد لخوض مباراتين في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا (يورو 2020) الشهر المقبل.

واختار يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني فالدشميت (23 عاما) للمرة الأولى في القائمة التي تضم 22 لاعبا التي أعلنت يوم الخميس بعدما استطاع اللاعب أن يحصل على لقب الهداف في بطولة أوروبا تحت 21 عاما التي أقيمت هذا الصيف.

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وتم استدعاء إيمري تشان، لاعب يوفنتوس، مرة أخرى بعد ما يقرب من عام عن ابتعاده، كما ضمت القائمة أيضا توني كروس، لاعب ريال مدريد، ومارك أندريه تير شتيغن، حارس مرمى برشلونة.

ويستضيف منتخب ألمانيا نظيره الهولندي في هامبورغ يوم 6 سبتمبر المقبل، ثم يواجه إيرلندا الشمالية، متصدر المجموعة الثالثة، بعدها بثلاثة أيام في بلفاست.

وتقام نهائيات بطولة أمم أوروبا 2020 في 12 مدينة عبر القارة، وتنطلق يوم 12 يونيو في روما وتنتهي بالمباراة النهائية يوم 12 يوليو في ملعب ويمبلي بلندن.