فيديو.. سلمى فرج تحصد فضيتين وبرونزية الاثقال فى دورة الالعاب الافريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضافت الرباعة المصرية سلمى فرج ميداليتين جديدتين لرصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب. وحصدت الرباعة المصرية ميداليتين في منافسات وزن 81 كجم لرفع الأثقال المقامة بصالك النهضة بمدينة الرباط المغربية. Advertisements ونجحت سلمى في رفع ثقل في الكلين وزنه 120 كجم لتحصد الميدالية البرونزية بينما في المجموع بوزن 216 كجم وحصدت الميدالية الفضية. وتوجت الرباعة في وقت سابق بفضية في الخطف بعدما رفعت ثقلا وزنه 96 كجم.

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